Ekrem İmamoğlu'ndan 'Dünya Barış Günü' mesajı! Gelecek yılı işaret etti, çağrı yaptı: 'Bu düzen sonsuza kadar devam edemez!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle bir açıklama geldi.

İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşılan mesajında; 1 Eylül 2026 işaret edildi. İmamoğlu, iktidarı eleştirerek yurttaşlara çağrı yaptı.

"DEĞİŞTİRMEK ELİMİZDE"

İmamoğlu, "Oysa biz bu düzenin kaderimiz olmadığını biliyoruz. Gelecek yıl 1 Eylül’de farklı bir tabloyu hep birlikte yaratabiliriz. Barışı, hem dünyada hem Türkiye’de, herkes için geçerli kurallarla inşa edebiliriz. Güçlünün haklı sayıldığı bu düzen sonsuza kadar devam edemez. Değiştirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

"Bugün Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz. Ama ne yazık ki dünyada barışın endişe verici düzeyde gerilediği bir dönemdeyiz. Savaşlar, çatışmalar ve güç mücadeleleri, insanlığın ortak umudunu gölgeliyor. Peki, biz Türkiye’de farklı bir tablo mu yaşıyoruz? Maalesef hayır.

Türkiye’de siyasal barış, iktidarın hukuku kendi çıkarları için kullanması nedeniyle tarihimizin en dip noktalarına geldi. Meclis’te kurulan komisyon, yıllardır süren Kürt meselesinin çözümü için olumlu bir adım olarak görülebilir. Ancak iktidar ne toplumsal barıştan yana bir irade ortaya koyuyor ne de siyasal barıştan. Bu meseleyi, kendi koltuklarını korumak için araçsallaştırıyor.

Oysa biz bu düzenin kaderimiz olmadığını biliyoruz. Gelecek yıl 1 Eylül’de farklı bir tabloyu hep birlikte yaratabiliriz. Barışı, hem dünyada hem Türkiye’de, herkes için geçerli kurallarla inşa edebiliriz. Güçlünün haklı sayıldığı bu düzen sonsuza kadar devam edemez. Değiştirmek elimizde.

'Yurtta barış, dünyada barış.' gibi muazzam bir prensibimiz var.

Barış, sadece uzak bir hayal değil; cesaretle, kararlılıkla ve halkın iradesiyle gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Gelin, barışı sahiplenelim."