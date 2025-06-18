Ekrem İmamoğlu'ndan 'enternasyonal' teşekkür: 'Umut veriyor'

İmamoğlu'nun tutukluluğuna dünyadan da tepkiler sürüyor. Atina'da gerçekleştirilen Uluslararası Demokrasi ve Sosyal Adalet Konferansı'nda, İmamoğlu'nun tutukluluğu gündeme getirildi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstererek, destek açıklaması yaptı.

Aleksis Çipras'ın, "İnsan hakları ihlallerine karşı çıkmalıyız. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılmasına karşı çıkmalıyız" sözlerine açıklamasında yer veren İmamoğlu, "Çipras'ın sözleri beni derinden etkiledi" dedi.

İmamoğlu'nun İngilizce X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Yükselen otoriter popülizm karşısında demokratik dayanışma her zamankinden daha hayatî bir önem taşıyor.

Atina'da düzenlenen Uluslararası Demokrasi ve Sosyal Adalet Konferansı'nda, Türkiye'de demokrasi ve adalet için verdiğimiz ortak mücadele dünyanın dört bir yanından güçlü yankılar buldu. Beni ve İstanbul halkını temsilen Belediye Meclisimizin AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nazlı Akyüz, tüm dünyadan dinleyicilere net bir mesajla seslendi: Mücadelemiz sadece şehrimiz için değil, hepimizin paylaştığı demokratik gelecek içindir.

Senatör Bernie Sanders'tan Aleksis Çipras'a, akademisyenlerden sosyal hareketlere kadar katılımcılar ortak bir gerçeği teyit ettiler: Herhangi bir yerde demokrasinin erozyona uğraması her yerde demokrasi için bir tehdittir.

Gösterilen dayanışma, özellikle de Aleksis Çipras'ın sözleri beni derinden etkiledi: 'İnsan hakları ihlallerine karşı çıkmalıyız. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılmasına karşı çıkmalıyız'

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas'a da samimi dostluğu ve tereddütsüz desteği için teşekkür ederim. Böylesi bir uluslararası demokratik ittifak bize umut veriyor. Ve umut her zaman korkudan daha güçlüdür.

Sınırların ötesinde, ideolojilerin ötesinde, adalet galip gelene kadar birlikte durmaya devam edelim."