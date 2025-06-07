Ekrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek mesajı:

Marmara Cezaevi'nde (Silivri Cezaevi) tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek için bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yayımlanan açıklamasında Zeyrek için şu ifadeleri paylaştı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kardeşimin geçirdiği ağır bir kaza sonrası tedavi altına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Dualarım kıymetli Ferdi Zeyrek dostum için. Allah’ım seni korusun Ferdi Başkanım, senin gibi iyi ve güçlü bir insanın hızla iyileşip hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum.

Aileni, dostlarını ve çalışma arkadaşlarını sevindireceksin inşallah."





DURUMU KRİTİK

Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruyor. Zeyrek'in son durumuna ilişkin önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.







