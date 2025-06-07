Ekrem İmamoğlu’ndan ikinci ‘Tüm Türkiye’de de yapacağız!’ paylaşımı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından vaatlerini paylaşmaya devam ediyor. İmamoğlu, son paylaşımında, İstanbul’da faaliyete geçirdiği yurt ve burs desteğini, tüm Türkiye'ye yayacaklarını bildirdi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Türkiye’nin gençliğimize bir borcu var!

Üniversite öğrencilerimize yurt imkanını bütün memlekette yaygınlaştıracağız. Tıpkı İBB yurtlarındaki gibi…

İBB’de de yaptığımız gibi burs desteğiyle onların yaşam sıkıntılarını hafifletecek ve kendi gelişimleriyle ilgilenmelerini sağlayacağız.

Hayal kuran, çalışan, üreten, kendini geliştiren ve mutlu bir gençlik tüm Türkiye’ye şifa olacak.

İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız.”