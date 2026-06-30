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Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'NATO hazırlıkları' tepkisi: 'Erdoğan’ın ülkemize reva gördüğü tablo budur'

Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'NATO hazırlıkları' tepkisi: 'Erdoğan’ın ülkemize reva gördüğü tablo budur'

30.06.2026 18:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'NATO hazırlıkları' tepkisi: 'Erdoğan’ın ülkemize reva gördüğü tablo budur'

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi yapılan 'hazırlıklara' tepki gösterdi.
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CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi gündeme gelen hazırlıkları eleştirdi.

İmamoğlu şunları yazdı: 

"NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da ortaya çıkan tablo, iktidarın kendi halkına duyduğu güvensizliği bir kez daha ortaya koydu.

Kendine güvenen bir hükümet, ülkesini ve halkını misafirlerinden saklamaya çalışmaz. Gazeteciden ve ifade özgürlüğünden çekinmez. Vatandaşından utanmaz. Yurttaşını tehdit gibi görmez. Şehrin olağan hayatını askıya alarak itibar kazanacağını aklından bile geçirmez. 

Zirve öncesinde gözünün üstünde kaşın var denilerek gözaltına alınan yüzlerce kişi, akreditasyonu engellenen gazeteciler, olağanüstü güvenlik önlemleriyle günlük hayatından koparılan bir başkent…

Erdoğan’ın ülkemize reva gördüğü tablo budur.

Türkiye’nin panellerin veya kapalı yolların arkasında gizlenecek, utanılacak bir görüntüsü yoktur. Asıl utanılacak olan iktidarın yok ettiği kurumlar, bitirmeye ant içtiği demokratik birikim, yurttaşlara reva görülen antidemokratik uygulamalar ve artık arşa varan hukuksuzluklardır. Bunları da panellerle kapatamazsınız. 

İtibar demokratik ve özgür bir toplumla kazanılır."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #NATO

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