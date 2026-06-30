NATO Zirvesi: 'Ankara'ya giden tüm yolculara GBT sorgusu yapılıyor' iddiası

Ankara'ya seyahat eden yurttaşlara yönelik sistematik güvenlik sorgulamaları yapıldığına dair iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"SİSTEMATİK BİR GBT UYGULAMASI BULUNMUYOR"

Başkentte NATO Zirvesi kapsamında ek güvenlik tedbirlerinin alındığı doğrulanan açıklamada, seyahat eden yurttaşlara yönelik genel bir güvenlik taraması yapılmadığının altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirleri alınmakla birlikte, iddia edildiği gibi şehre seyahat eden vatandaşlarımıza yönelik sistematik, bir GBT (Genel Bilgi Toplama) uygulaması bulunmamaktadır. Uçak, tren veya otobüs terminallerinin içinde, somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabi tutulması gibi bir uygulama söz konusu değildir."