Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Kırşehir’ çağrısı

Tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Kırşehir’de yapacağı mitinge yurttaşları davet etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şunları yazdı:
“Bu karanlığın ardından güneş açacak ve bollukla, bereketle, kardeşçe, umutla geleceğe bakacağız.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kırşehirli hemşehrilerimizi davet ediyorum.
15 Ağustos Cuma 19.30
Kırşehir Cacabey Meydanı”
