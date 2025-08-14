Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Kırşehir’ çağrısı

14.08.2025 21:25:00
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cuma günü Kırşehir’de yapacağı mitinge çağrı yaptı.

Tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Kırşehir’de yapacağı mitinge yurttaşları davet etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şunları yazdı:

“Bu karanlığın ardından güneş açacak ve bollukla, bereketle, kardeşçe, umutla geleceğe bakacağız.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kırşehirli hemşehrilerimizi davet ediyorum.

15 Ağustos Cuma 19.30

Kırşehir Cacabey Meydanı”

