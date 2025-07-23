Ekrem İmamoğlu'ndan 'milli irade' mesajı

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı.

"Bugün hâlâ, millet iradesini egemen kılmak için mücadele ediyorsak, o kararlılığı bu topraklara ekenlerin sayesindedir" diyen İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"23 Temmuz Erzurum Kongresi için 106 yıl önce bugün, Erzurum’da toplanan kahramanlar, milletin iradesini her türlü gücün üstünde gördü.

“Manda ve himaye kabul edilemez” diyerek teslimiyeti reddetti.

“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez” diyerek bağımsızlık yolunun haritasını çizdi, milletin kırmızı çizgisini ortaya koydu.

"SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞININ İLANI"

Erzurum Kongresi ulusal bilincin uyanışı, milletin kendi kaderine sahip çıkma kararlılığının ilanıdır.

Bugün hâlâ, millet iradesini egemen kılmak için mücadele ediyorsak, o kararlılığı bu topraklara ekenlerin sayesindedir.

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu büyük buluşmayı, 106. yılında saygı ve minnetle anıyorum."