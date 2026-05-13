Ekrem İmamoğlu'ndan 'Özgür Özel' paylaşımı: 'Birlikte çok güçlüyüz'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan bir Özgür Özel paylaşımı geldi.
"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı üzerinden yapılan paylaşımda İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte yer aldığı fotoğrafa yer verdi.
"BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜYÜZ"
İmamoğlu, paylaşıma, “Türkiye’nin geleceği için birlikte çok güçlüyüz” notunu düştü.
Öte yandan İmamoğlu, ilgili paylaşıma Özel'i de etiketledi.
