Ekrem İmamoğlu’ndan Pendik mitingine çağrı!

CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini Çarşamba günü Pendik Sahil Tören Alanı'nda yapacak.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu CHP'nin çarşamba günü Pendik'te düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.

Saat 20.30'da düzenlenecek mitinge çağrı yapan tutuklu İmamoğlu, "Bir kişinin değil, milletin gönlündeki yerdir önemli olan" dedi.

“YİNE BİRLİKTEYİZ, YİNE BERABERİZ”

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bir kişinin değil, milletin gönlündeki yerdir önemli olan. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı adalet ve hürriyet buluşmasına tüm Pendikli hemşehrilerimi davet ediyorum. Yine birlikteyiz, yine beraberiz.”