Ekrem İmamoğlu'ndan tüm İstanbullulara çağrı: Tarih ve saat verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yenisi Sarıyer’de yapılacak.
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.
BU HAFTAKİ ADRES SARIYER
Seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapacaklarını açıkladı.
İMAMOĞLU'NDAN 'SAAT'Lİ ÇAĞRI
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan bir çağrı geldi.
İmamoğlu, çarşamba günkü mitinge, tüm İstanbulluları davet etti.
Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bir milim geri adım atmayız.
Sarıyer'de, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.
15 Ekim Çarşamba 19.30
Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı."
