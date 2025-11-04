Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ümraniye' çağrısı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine çağrı yaptı.
5 Kasım Çarşamba günü Ümraniye'de yapılacak olan miting için İmamoğlu şunları yazdı:
"Ya hep beraber, ya hiç birimiz!
Ümraniye’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum."
Ya hep beraber, ya hiç birimiz!— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) November 4, 2025
Ümraniye’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum.
5 Kasım Çarşamba 19.30
Ümraniye Saat Kulesi pic.twitter.com/2UOmtHlTyv