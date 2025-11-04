Ekrem İmamoğlu'ndan 'Ümraniye' çağrısı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025 22:10:00
Haber Merkezi
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine çağrı yaptı.

5 Kasım Çarşamba günü Ümraniye'de yapılacak olan miting için İmamoğlu şunları yazdı:

"Ya hep beraber, ya hiç birimiz!

Ümraniye’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum."

