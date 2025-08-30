Ekrem İmamoğlu'ndan 'videolu' 30 Ağustos mesajı: 'Meydanlarda yan yana olamasak da...'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan bir 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı geldi.

X'teki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu'nun dijital olarak yapılmış silüeti ve sesi yer aldı.

"MEYDANLARDA YAN YANA OLAMASAK DA..."

Ekrem İmamoğlu, yapay zeka aracılığıyla yapılmış olan video, yurttaşlara seslendi, "Meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir" dedi.

"ZAFER MİLLETİNDİR, AKLI HÜR, VİCDANI HÜR OLANLARINDIR"

İmamoğlu'nun paylaşımında "Zafer, milletindir. Aklı hür, vicdanı hür olanlarındır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zafer için mücadele eden herkesi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.