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Ekrem İmamoğlu'ndan videolu çağrı: 'Büyükçekmece halkı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı buluşuyor'

Ekrem İmamoğlu'ndan videolu çağrı: 'Büyükçekmece halkı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı buluşuyor'

24.06.2025 19:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan videolu çağrı: 'Büyükçekmece halkı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı buluşuyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Çarşamba akşamı Büyükçekmece'de düzenleyeceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine videolu bir çağrı mesajı paylaştı.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından partisinin Çarşamba akşamı Büyükçekmece'de düzenleyeceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine videolu bir çağrı mesajı paylaştı.

İmamoğlu şunları yazdı: 

"Millet ne derse o olur. Çünkü millet büyüktür. 

Büyükçekmece halkı haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı buluşuyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. 

25 Haziran Çarşamba 20.30

Büyükçekmece Kent Meydanı"

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