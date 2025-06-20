Ekrem İmamoğlu'nun 'Gerekirse imzalayın' çıkışı sonrası Dilek İmamoğlu'ndan açıklama: 'Kaybedecek vakit kalmadı'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yeni gözaltılar sonrasında tutuklanan çalışma arkadaşlarının baskı, tehdit ve şantajla iftira atmaya zorlandığını belirterek, "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun. Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil. Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım" açıklamasını yapmıştı.

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu; çalışma arkadaşlarını ve ailelerini korumak için tüm sorumluluğu tek başına omuzlayacağını söylüyor. Haksızlıkları ve hukuksuzlukları adaletin yanında duran milyonlara duyurmaya, milletimizin gözleri önüne sermek için mücadele ediyor. Ama artık ülkemizin geleceği için kaybedecek vakit kalmadı. Toplumun önde gelenlerine, hukukçulara, demokrasiyi savunan tüm partilere, iş dünyasına, sanatçılara, akademisyenlere, sivil toplum örgütlerine, her bir vatandaşımıza sesleniyorum: Ülkemizin geleceği için kaybedecek zamanımız yok. Hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin veremeyiz.

Yaratılan adaletsiz düzenle tutuklananları, vicdanlara sığmayan uygulamalarla adeta cezalandırılan aileleri ve geleceği karanlıklara gömülmek istenen çocukları, gençleri yalnız bırakamayız. Tek başımıza kurtulamaz, tek başımıza bu topraklarda refah, mutluluk ve huzurla yaşayamayız. Adaleti de demokrasiyi de korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Şimdi bir arada olmamız, hak ve hukuk için hep birlikte ses çıkarmamız ve demokrasimiz için birlikte mücadele etmemizin zamanı. Evet, kaybedecek zamanımız yok. Hep birlikte ses verelim; yan yana, omuz omuza ülkemizin geleceğini hep beraber savunalım."