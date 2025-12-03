Ekrem İmamoğlu o vaatleri tek tek sıraladı: 'Herkes bilsin...'

CHP, Güngören'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. İmamoğlu'nun mitinge gönderdiği mesajı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Güngören’in güzel insanları, çok sevgili hemşerilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençler, canım çocuklar… Bugün aranızda olamasam da sizleri en yürekten duygularımla kucaklıyorum. Her birinize hasretle sarılıyorum. Duvarlarla, parmaklıklarla bizleri ayırabileceklerini, tutsak ederek bizi unutturabileceklerini sananlara esaslı bir ders vermek için buradasınız. Sağ olun var olun, sizleri çok seviyorum. Hafta sonu yapılan Kurultayımızda geçerli oyların tamamını alarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilen kıymetli Başkanım Özgür Özel’i yürekten kutluyorum. İlkeli, cesur mücadelesiyle, dost canlısı kocaman yüreğiyle hepimize örnek oluyor. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına, ‘İyi ki Özgür Özel’imiz var’ diyorum, iyi ki Özgür Özel’imiz var. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen tüm yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Yalnız partimizi değil, tüm milletimizi kapsayacak bir ortak aklın ve ortak iradenin inşasına öncülük edecek olan bu kadro ülkemiz adına tarihi bir görev üstlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, artık topyekün bir iktidar seferberliği içerisindedir. Bu; tüm partilerin, tüm şahısların üzerinde bir gücün, milletin iktidarıdır, milletin.

"BELEDİYEDE YAPTIK, HÜKÜMETTE DE YAPACAĞIZ"

Bizim iktidar olmaktan neyi anladığımızı, yönetim ahlak ve anlayışımızı Güngörenliler çok iyi bilir. Biz iktidara, rakiplerimizin değil, ülkenin sorunlarının üstesinden gelmek için talibiz. Biz iktidara, herkes için ve her yerde adaleti, hürriyeti sağlamak için talibiz. Eşi benzeri görülmemiş sosyal desteklerle nasıl tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olduğumuzu kıymetli Güngörenliler çok iyi bilir. Güngören’de çok iş yaptık. Kreşler, kütüphaneler açtık… Yeşil alanlar, meydan ve çevre düzenlemeleri yaptık… Otoparklar, büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdik… Şikâyetlere konu olan Güngören Mezbahası’nı kreşi, kütüphanesi, nikah ve spor salonu olan bir Yaşam Merkezine dönüştürdük... Gençosman Mahallesi’nde riskli yapı ilan edilerek yıkılan Doğakent Sitesi yerine KİPTAŞ Doğakent Evleri’ni yaptık, hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Allah’a çok şükür tüm bunları yaparken de boğazımızdan tek bir haram lokma geçirmedik. Milletin parasını doğrudan millete verdik. Belediyede yaptık, hükümette de yapacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarını kat be kat artırarak vatan sathına yayacak, vatandaşımızın dertlerine derman olacağız.

"HAKSIZ, HUKUKSUZ, TEMELSİZ DAVALARINIZ, İFTİRA VE KUMPASLARINIZ SİZİ KURTARAMAYACAK"

Herkes bilsin: CHP iktidarında parasız eğitimi nitelikli, nitelikli eğitimi parasız yapacağız. Devlet okullarını yeniden ülkenin en iyi okulları yapacağız. CHP iktidarında çocuklarımız okula aç gitmeyecek, okulda aç kalmayacak. Herkes bilsin: CHP iktidarında ‘Temel Vatandaşlık Geliri’yle, her eve en az bir asgari ücret tutarında para girecek. Herkes başını sokacak bir ev bulacak. Herkes bilsin: CHP iktidarında gençlere iş bulacağız, işe yarar eğitim vereceğiz Herkese bilsin: CHP iktidarında yerinden yöneteceğiz. Şehirlerimizi dayanıklı, şehirlerimizde hayatı güvenli, ferah ve ucuz kılacağız. Bütün bunları ancak biz yapabiliriz. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Millet, belediyelerdeki farkımızı, üstünlüğümüzü gördü; artık hükümetteki farkımızı, üstünlüğümüzü görmek ve biraz rahat nefes almak istiyor. Haksız, hukuksuz, temelsiz davalarınız, iftira ve kumpaslarınız sizi kurtaramayacak. Millet kararını verdi: Sandık gelecek, iktidar değişecek. Bir kişi kaybedecek, adalete ve hürriyete susamış, 86 milyon onurlu vatandaşımız kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."