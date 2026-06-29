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Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in o fotoğrafını paylaştı: 'Bizleri zindana atıp, parti binalarına kayyım atayınca...'

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in o fotoğrafını paylaştı: 'Bizleri zindana atıp, parti binalarına kayyım atayınca...'

29.06.2026 22:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in o fotoğrafını paylaştı: 'Bizleri zindana atıp, parti binalarına kayyım atayınca...'

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'in bir fotoğrafını paylaşıp "Bizleri zindana atıp, parti binalarına kayyım atayınca milleti çaresiz bırakacağını sananlar bu fotoğrafa iyi baksın!" diye yazdı.

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Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'in Gaziantep Eyüpsultan'da bir ev ziyaretinde çekilen fotoğrafını paylaştı.

İmamoğlu, fotoğrafa şu notu düştü: 

"Bizleri zindana atıp, parti binalarına kayyım atayınca milleti çaresiz bırakacağını sananlar bu fotoğrafa iyi baksın! 

Milletin adalet, demokrasi ve refah umudunu binalara, tabelalara zimmetli zannedenler büyük bir hüsrana uğrayacak. Umut her adımda daha da büyüyecek."

İşte o fotoğraf:

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İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #kayyım