Ekrem İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: 'Huzur, adalet, liyakat...'

29 Aralık 2022 Perşembe, 21:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeden burs desteği alan öğrenciler ile kurum yurtlarında kalan gençler için düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı. Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 öğrenci bir araya geldi.

Gençlerin coşkusuna ortak olan Ekrem İmamoğlu, etkinlikte bir konuşma yaptı. İmamoğlu şunları söyledi:

“FİKİRLERİN ÖZGÜRCE SÖYLENDİĞİ ORTAMDA YARATICILIĞINIZ BU ÜLKEYE DEĞER KATACAK"

Bu şehrin imkanlarının eşit bir biçimde paylaşılması konusunda gösterdiğimiz özende, özellikle çocuklar ve gençler ayrı bir yerde duruyor. Çocuklar ve gençlerin iyi eğitim aldığı, iyi ortamlarda, iyi fırsatlarla birlikte hayata adım attığı takdirde, geleceğe dair daha güçlü bir memleket olmanın, geleceğe dair daha güçlü bir millet olmanın adımlarını atmış oluruz aslında. Çağımızın birkaç unsuru var. ‘Nedir onlar’ derseniz; her genç arkadaşımın fikrini özgürce söylemesi, hiçbir şekilde onu kısıtlayan ortamların olmaması, bence bu çağın en önemli değeri, onu yaşatmamız lazım. Çünkü, sizlerin fikrini özgürce söylediği bir ortamda, ben eminim ki yaratıcılığınız bu ülkeye çok önemli değerler kazandıracak. Ama bilimde ama sanatta ama teknolojide ama eğitimde aklımıza gelen her konuda muazzam işler başaracak bir yeteneğe sahip olduğunu biliyorum gençlerimizin.

"HAK ETTİĞİMİZ YERDE MİYİZ BUGÜN?"

İstanbul Avrupa'nın büyük şehirleri arasındaki en genç nüfusa sahip şehir. O zaman biz hak ettiğimiz yerde miyiz bugün? Değiliz. Sizin geleceğe dair umutlarınızın daha çok büyüdüğü, daha güzel günlere, hızlı adımlar attığınız bir ortamı var etmemiz lazım. Şehirde ortaya koyduğumuz bu güzel anlayışı, ülkemizin her yerine yaydığımız takdirde, eminim ki geleceğimiz çok güzel. Şunu söyleyeyim: Üniversiteli gençlerimize sağladığımız eğitim desteği hiç yokken, bunu sağlamak bizim için bir gurur. Tanışıyoruz; 75 bine yakın gencimizle bu sene bu yoldan irtibat kurduk. Daha fazla imkanımız olsun, daha fazla vereceğiz. İnanın bu konuda asla tasarruf etmeyiz. Biliyoruz ki size sağlayacağımız her imkan, bizim için yarınlarda daha büyük fırsatlar demek. Aynı zamanda gençlerimize sağladığımız yurtlar, beni öylesine mutlu ediyor ki; başımı yastığa koyup eğer huzurlu uyuyorsam, böyle ilk sıralarında duran gerekçesi gençlerimize sağladığımız o konforlu yurtlarımız.

"YÜZÜNCÜ YILINA YAKIŞAN BİR YIL OLSUN 2023"

Yurtlarımızdan memnun musunuz? Harika. Ne mutlu bana. Çok özenle bakıyoruz. İnşallah seneye gençlerimize 5 binin de üstüne çıkacak yurt imkânı sağlayacağız. Yani sonuçta kültürde, sanatta, yurt imkanlarında, burslarla sağladığımız desteklerle, İstanbul Planlama Ajansı’nda sağladığımız ortamlarla, hep beraber. Çok güzel işler yapıyoruz. Sizler bizi zorladıkça, daha da güzel işler yapacağız. Sizlerin İstanbul'u iyi tanımanızı istiyoruz. Bu yurtların bir geleneğe dönüşmesini istiyoruz. Yarınlarda siz mezun olduktan sonra da bugünlerinizi unutmayın. Bu yurtlarınızı takip edin. Ve bu yurtlarınızın daha iyi olması için çaba gösterin, istiyoruz. Aslında size 10-15 yıl sonrasını tarifliyorum. Umut ederim ki, bu güzel coşkuyla 2023 çok güzel olsun. Sizlere, bizlere güzel fırsatlar sunsun. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılı. Yüzüncü yılına yakışan bir yıl olsun 2023.

"KENDİSİNİ DÜŞÜNEN DEĞİL; İNSANINI, MİLLETİNİ DÜŞÜNEN BİR SİSTEM VE ANLAYIŞA İHTİYAÇ VAR"

Size bir şey sormak istiyorum. Karşılıklı diyalog kuralım. 2023’te duygu olarak en fazla ne istersiniz? ‘Huzur’ diyor, huzur. Huzuru alkışlayalım. Peki başka? ‘Adalet’ diyor. ‘Daha iyi bir ekonomi’ diyor arkadaşımız. Bir arkadaşımız, ‘Saygı istiyoruz’ dedi. ‘Düşünce özgürlüğü’ diyor arkadaşlarım. Liyakat. Liyakate göre bir adalet istiyor musunuz? Eğitimde eşitlik istiyor musunuz? O kadar kolay ki bunları yapmak. Tek şartı var. Ne biliyor musunuz? Tek şartı kendisini düşünen değil; insanını, milletini düşünen bir sistem ve anlayışa ihtiyaç var. Demokrasiye ihtiyaç var, demokrasiye. Cumhuriyet’e ihtiyaç var, Cumhuriyet’e. İkisi yan yana ne kadar güzel değil mi? Hem güçlü bir demokrasi hem de Cumhuriyet. Bunu başarmalıyız. Nasıl başaracağız? Hep birlikte başaracağız, hep birlikte başaracağız. Ben çok mutluyum, sizlerle bir arada oldum. Bana çok şans getireceğinize inanıyorum. Ben de sizlere çok şans getirmek istiyorum. İnşallah hayırlısıyla güzel bir yıla adım atıyoruz. Her şey çok güzel olacak. Hep birlikte başarıyoruz gençler, az kaldı, az kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Ailelerinize selamlar, sevgiler. Sizden sağlıklı olmanızı, gençliğinizin tadını çıkarmanızı istiyorum. Aklın ve bilimin yolundan asla ayrılmamanızı istiyorum. Sağlıcakla kalın.”

Gençler, İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, sevilen grup Madrigal’in konseriyle eğlendi.