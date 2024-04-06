Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimin ardından ilk kez bir araya geldi

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:48
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimin ardından ilk kez bir araya geldi
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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden başkan seçilen iki başkan seçimin ardından ilk kez bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde İstanbul'da seçimi kazanan CHP'li belediye başkanları ile Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkmıştı. Ardından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu Ankara'da Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

"GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım ile bu görüşmeyi duyurdu. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik, başkentimizdeki başarısı için tebrik ettik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönem de birlikte ülkemiz için güzel işlere imza atacağız."


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