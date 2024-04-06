İBB Başkanı İmamoğlu ve İstanbul'un yeni seçilen ilçe belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti: 'Ata'mızın huzurundayız...'
31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'un yeni ve yeniden seçilen belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o anları "Yeni seçilen ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Ata’mızın huzurundayız" notuyla paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni seçilen CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
İmamoğlu, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
"ATAMIZIN HUZURUNDAYIZ"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o anları "Yeni seçilen ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Ata’mızın huzurundayız" notuyla paylaştı.
Yeni seçilen ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Ata’mızın huzurundayız. https://t.co/E5imBWsKxx— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2024
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