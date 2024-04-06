İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:53

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:41

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde kazanan ve aday olarak gösterilen isimlerle Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da Anıtkabir ziyaretine katıldı. Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giriş yapan yaklaşık 200 kişilik heyet, askeri törenle karşılandı.

Aslanlı Yol'da yürüdüğü sırada bir konuşma yapmak isteyen İmamoğlu'na bir görevli tarafından müdahale edildi.

Görevli, konuşma yapılması için izin alınması gerektiğini ifade etti. İmamoğlu ise konuşmasını yarıda keserek "Tamam peki, tamam" diyerek yürüyüşüne devam etti.