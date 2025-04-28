Ekrem İmamoğlu yargı mensuplarına seslendi: 'Bugün gösterilecek onurlu tutum ve tavrı...'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:03

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:40

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, yargı mensuplarına seslenerek "Yüce Türk milleti yargı mensuplarımız tarafından bugün gösterilecek onurlu tutum ve tavrı büyük bir minnetle vicdanında, hafızasında sonsuza dek muhafaza edecektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüce Türk yargısının bir avuç muhteris tarafından içine düşürüldüğü tarihinin en kötü günlerinden çıkmasını sağlayacak ilk hamle; on binlerce namuslu, onurlu, haysiyetli hakim, savcı ve yüksek yargı mensubunun alacağı adil kararlardır.

Ekonomimizi, hayatımızı, umutlarımızı, geleceğimizi derinden sarsan bu hukuksuz sürecin son bulmasının yegane yolu budur. Bir siyasi hırs uğruna açlıkla ve yoksullukla imtihan edilen halkımızın feraha erebilmesinin çaresi budur.

"SONSUZA DEK MUHAFAZA EDECEKTİR"

Yüce Türk milleti yargı mensuplarımız tarafından bugün gösterilecek onurlu tutum ve tavrı büyük bir minnetle vicdanında, hafızasında sonsuza dek muhafaza edecektir.

“Devletin dini adalettir.”

Bizi bir arada tutan, hayata güvenle bakmamızı sağlayan şey adalettir.

Aziz Milletim;

Ülkemizin bereketini, huzurunu ve güven duygusunu yerle bir eden bu kara günlerden bizi çekip çıkaracak olan, başta gençlerimiz olmak üzere bir bütün halinde 86 milyon vatandaşımızın azim ve kararlılığıdır.

Asla kararlılığınızdan vazgeçmeyiniz, umudunuzu daima diri tutunuz.

Yüce Allah milletimizi ve devletimizi korusun…"