Ekrem İmamoğlu'dan riskli yapılar için 'kira desteği' açıklaması

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:54

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli yapılan yenilenmesi için kira desteği vereceğini açıkladı.

İmamoğlu, "İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun" dedi.

İmamoğlu, yenileme başvuruları için https://istanbulyenileniyor.com sayfasını da paylaştı.