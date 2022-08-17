Ekrem İmamoğlu'dan riskli yapılar için 'kira desteği' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından riskli yapılar için 'kira desteği' açıklamasında bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli yapılan yenilenmesi için kira desteği vereceğini açıkladı.
İmamoğlu, "İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun" dedi.
İmamoğlu, yenileme başvuruları için https://istanbulyenileniyor.com sayfasını da paylaştı.
İstanbullulara önemli duyurumuzdur.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 17, 2022
İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun;https://t.co/i7gEnJ1JTC pic.twitter.com/qARULlqgXK
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