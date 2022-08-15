İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki sağanak yağışın saat kaça kadar süreceğini açıkladı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağışla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Öğleden sonra saat 14.00-15.00’e kadar devam edecek. Mecbur kalmadıkça araçlarınızla dışarı çıkmayın” ifadelerini kullandı.

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