Ekrem İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da büyük ilgi

Yayınlanma: 11.04.2024 - 13:53

Güncelleme: 11.04.2024 - 13:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde memleketi Trabzon’a geldi.

Öğle saatlerinde havayolu ile kente gelen İmamoğlu, havalimanında davul ve zurna eşliğinde "Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı. Çok sayıda partili tarafından coşkuyla karşılanan İmamoğlu, yurttaşları yarın Ortahisar Belediyesi’nde düzenlenecek bayramlaşma programına davet etti.

Üzerinde isminin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği ve Trabzonspor atkısı hediye edilen İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Zahmet ettiniz; herkese güzel bir Ramazan Bayramı diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sizi yürekten kucaklıyorum; iyi ki varsınız. Yarın İstanbul’umuzun çok güzel eşleşerek güzel hizmetler yapacağı Ortahisar Belediyesi’nde buluşalım" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu daha sonra kabir ziyaretleri programları için baba ocağı Akçaabat ilçesi Cevizli Mahallesi’ne geçti.