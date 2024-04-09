Ekrem İmamoğlu'nun bayram programı belli oldu: Trabzon'a gidiyor!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 18:48

Güncelleme: 09.04.2024 - 18:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayram programı belli oldu. İmamoğlu bayramı memleketi Trabzon'da yurttaşlarla geçirecek. CHP Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez sosyal medya hesabından duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın ikinci ve üçüncü gününü memleketi Trabzon'da geçirecek.

"YURTTAŞLA BAYRAMLAŞACAK"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre İmamoğlu 11 Nisan'da Trabzon'a gidecek.

12 Nisan'da ise Ortahisar Belediyesi'ni ziyaret edecek ve yurttaşlarla bayramlaşacak.