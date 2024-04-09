Mustafa Balbay
Mustafa Balbay [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

İmamoğlu Ekrem...

09 Nisan 2024 Salı

Kutluyoruz...

Elde ettiğin zafer bir seçimden daha fazlası. 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterildiğinde, değil Türkiye’de bu kentte tanınırlık oranın yüzde 5’ti... 23 Haziran 2019’da İstanbullunun yüzde 55’i sana oy verdi.

31 Mart 2024’te hem beş yıllık icraatının güvenoyunu aldın hem gücüne güç kattın. CHP’ye ait ilçe belediyesini 14’ten 26’ya çıkardın, büyükşehir belediye meclisinde çoğunluğu elde ettin.

Artık İstanbul için daha az engelle hizmet vakti!

Belediye başkanları, kadrosu kadar vardır. Kazanan ilçe belediye başkanlarının nereden geldiklerine, adaylaşmadaki payına bakınca, senin için şu tanım da uygun düşer:

Belediye başkanları yetiştiren belediye başkanı!

En büyük sermaye insandır; burada da kazandın, kazandırdın!

***

Başarıların, cesaretin, önüne konan engeller ve sana yönelik saldırılar seni büyüttü...

Halkın gözünde Zaloğlu Rüstem’sin, Kiziroğlu Mustafa’sın...

Bunlar giyilmesi, taşınması çok zor unvanlar. Sanma ki milletimiz bu konularda bonkördür. Tam tersine, kolay prim vermez.

Sana verdi...

Seni toplu halde bitirmeye çalıştılar... Sen hepsine yettin!

Olmadık davalar uydurup koltuğundan sürgün etmeye çalıştılar... Sen her yerden sürgün verdin!

14-28 Mayıs’tan sonra daha 29 Mayıs sabahı parti içinde ilk “değişim” diyen sen oldun. O gün kafalar karışıktı; erken öten horoz muydun, değişimin tan vaktini görüp tam zamanında siperden fırlayan bir kahraman mı?

Zamanın ruhu ikinciyi öne çıkardı.

Parti içindeki değişimin ardından CHP’nin seçimlerdeki makûs talihini değiştirip 47 yıl sonra birinci parti olmasında büyük rol oynadın. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye kazanmanı istedi. Erzurum Şenkaya’dan Kilis’e, Uşak’tan Rize Pazar’a kadar Anadolu’da oy verenler, ruhen bir oy da sana verdi...

İnan buna! Anadolu seçmeni 31 Mart gecesi iki yere baktı:

Kendi şehrine ve İstanbul’a...

Şehrinde kaybeden bile, “İstanbul’u aldık ya” diyor, gülümsüyordu!

Bu büyük bir güç ve büyük bir yük!

Yüklemesi milletten, taşıması senden!

Taşıdığın yükün menzili, gelecek. Sadece bugünü değil, geleceği de kazandın.

İstanbul’da oy kullanan seçmenin sadece dörtte birinin kütüğü İstanbul’da. Bu, Anadolu nasıl İstanbul’sa, İstanbul’un da Anadolu olduğunu gösteriyor.

Hiçbir İstanbul belediye başkanı bu kadar Türkiye’ye mal olmamıştı!

***

Bütün bu zaferlerin, başarıların, büyük kabullerin karşısında “sen” olarak kalman çok önemli.

Kibir, övünç, ego, zafer coşkusu... Bunların hepsi bir bakıma sandalye gibidir. Eğer başının üstüne koyar, onlarla gezersen küçülürsün... Ama bunları ayaklarının altına alabilirsen büyürsün! Bugüne kadar hep böyle yaptın. Bundan sonrası için iki yol daha çıkacak önüne:

Parti içinde iktidara giden yol senden geçer... 2028’de adaylık senindir!

Bugün bunları elinin tersiyle itme vakti. İzlediğin yolun devamı zaten pek çok fırsatı önüne koyacak. Bugün kendisini Atatürk Cumhuriyetinin bireyi olarak gören herkes senin İstanbul’dan bir güneş gibi parlamanı bekliyor, istiyor.

Hiçbir parça bütünden büyük değildir. Sen 31 Mart’ta yükselen büyük bir umudun, büyük bir parçasısın!

Bütün umudumuz sende...

İki gözümüz üstünde...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İmamoğlu Ekrem... 9 Nisan 2024
Şahsıma mektuplar (13) Sille-i millet! 6 Nisan 2024
Van-dallık! 4 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar 1989’dan alınması gereken dersler
Özdemir İnce
Özdemir İnce Şeriat mahkemelerinin kaldırılması
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Büyük yalan: AKP diyor ki oyum 35.5! Hayır 28!
Olaylar Ve Görüşler
Seçimin kazananı - Doç. Dr. Hüseyin Mert
Olaylar Ve Görüşler
Bir zamanlar ezeli rekabet - Prof. Dr. Cengiz Kuday
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay İmamoğlu Ekrem...
Şükran Soner
Şükran Soner Bayram benim neyime?
Murat Ağırel
Murat Ağırel Yoksulluk haritası...
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel Behzat Ç. T belediye başkanı
Feridun Andaç
Feridun Andaç Değişimi anlamak, adlandırmak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TOKİ’nin İlk Evim Arsa projesinde ücretlerini yatıran hak sahipleri kimseye ulaşamıyor

TOKİ’nin İlk Evim Arsa projesinde ücretlerini yatıran hak sahipleri kimseye ulaşamıyor
Reyting sonuçları 7 Nisan 2024 Pazar! Süper Kupa, Survivor, Teşkilat reytingleri

Reyting sonuçları 7 Nisan 2024 Pazar! Süper Kupa, Survivor, Teşkilat reytingleri
İYİ Parti'de kriz sürüyor: 'Ana sorumlu istifa etmedi'

İYİ Parti'de kriz sürüyor: 'Ana sorumlu istifa etmedi'
Murat Kurum imzalamıştı…Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’u durduruldu!

Murat Kurum imzalamıştı…Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’u durduruldu!
Son dakika... Niğde'de patates ambarında çökme: Hayatını kaybeden işçiler var

Son dakika... Niğde'de patates ambarında çökme: Hayatını kaybeden işçiler var
Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
BES'te yeni dönem! Başvuru şartları belli oldu

BES'te yeni dönem! Başvuru şartları belli oldu
Son dakika… Niğde’de toprak altındaki patates deposu göçtü: 2 ölü 4 yaralı

Son dakika… Niğde’de toprak altındaki patates deposu göçtü: 2 ölü 4 yaralı