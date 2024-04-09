İmamoğlu Ekrem...

09 Nisan 2024 Salı

Kutluyoruz...

Elde ettiğin zafer bir seçimden daha fazlası. 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterildiğinde, değil Türkiye’de bu kentte tanınırlık oranın yüzde 5’ti... 23 Haziran 2019’da İstanbullunun yüzde 55’i sana oy verdi.

31 Mart 2024’te hem beş yıllık icraatının güvenoyunu aldın hem gücüne güç kattın. CHP’ye ait ilçe belediyesini 14’ten 26’ya çıkardın, büyükşehir belediye meclisinde çoğunluğu elde ettin.

Artık İstanbul için daha az engelle hizmet vakti!

Belediye başkanları, kadrosu kadar vardır. Kazanan ilçe belediye başkanlarının nereden geldiklerine, adaylaşmadaki payına bakınca, senin için şu tanım da uygun düşer:

Belediye başkanları yetiştiren belediye başkanı!

En büyük sermaye insandır; burada da kazandın, kazandırdın!

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Başarıların, cesaretin, önüne konan engeller ve sana yönelik saldırılar seni büyüttü...

Halkın gözünde Zaloğlu Rüstem’sin, Kiziroğlu Mustafa’sın...

Bunlar giyilmesi, taşınması çok zor unvanlar. Sanma ki milletimiz bu konularda bonkördür. Tam tersine, kolay prim vermez.

Sana verdi...

Seni toplu halde bitirmeye çalıştılar... Sen hepsine yettin!

Olmadık davalar uydurup koltuğundan sürgün etmeye çalıştılar... Sen her yerden sürgün verdin!

14-28 Mayıs’tan sonra daha 29 Mayıs sabahı parti içinde ilk “değişim” diyen sen oldun. O gün kafalar karışıktı; erken öten horoz muydun, değişimin tan vaktini görüp tam zamanında siperden fırlayan bir kahraman mı?

Zamanın ruhu ikinciyi öne çıkardı.

Parti içindeki değişimin ardından CHP’nin seçimlerdeki makûs talihini değiştirip 47 yıl sonra birinci parti olmasında büyük rol oynadın. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye kazanmanı istedi. Erzurum Şenkaya’dan Kilis’e, Uşak’tan Rize Pazar’a kadar Anadolu’da oy verenler, ruhen bir oy da sana verdi...

İnan buna! Anadolu seçmeni 31 Mart gecesi iki yere baktı:

Kendi şehrine ve İstanbul’a...

Şehrinde kaybeden bile, “İstanbul’u aldık ya” diyor, gülümsüyordu!

Bu büyük bir güç ve büyük bir yük!

Yüklemesi milletten, taşıması senden!

Taşıdığın yükün menzili, gelecek. Sadece bugünü değil, geleceği de kazandın.

İstanbul’da oy kullanan seçmenin sadece dörtte birinin kütüğü İstanbul’da. Bu, Anadolu nasıl İstanbul’sa, İstanbul’un da Anadolu olduğunu gösteriyor.

Hiçbir İstanbul belediye başkanı bu kadar Türkiye’ye mal olmamıştı!

***

Bütün bu zaferlerin, başarıların, büyük kabullerin karşısında “sen” olarak kalman çok önemli.

Kibir, övünç, ego, zafer coşkusu... Bunların hepsi bir bakıma sandalye gibidir. Eğer başının üstüne koyar, onlarla gezersen küçülürsün... Ama bunları ayaklarının altına alabilirsen büyürsün! Bugüne kadar hep böyle yaptın. Bundan sonrası için iki yol daha çıkacak önüne:

Parti içinde iktidara giden yol senden geçer... 2028’de adaylık senindir!

Bugün bunları elinin tersiyle itme vakti. İzlediğin yolun devamı zaten pek çok fırsatı önüne koyacak. Bugün kendisini Atatürk Cumhuriyetinin bireyi olarak gören herkes senin İstanbul’dan bir güneş gibi parlamanı bekliyor, istiyor.

Hiçbir parça bütünden büyük değildir. Sen 31 Mart’ta yükselen büyük bir umudun, büyük bir parçasısın!

Bütün umudumuz sende...

İki gözümüz üstünde...

