Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma... Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması: 'Fikir vermek amacıyla...'

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunları adına, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı.

"İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunları" imzalı açık mektupta, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunları olarak, fakültenin adının bazı politik amaçlar uğruna karalanmasının kendilerini derinden üzdüğü belirtildi.

1968 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, kuruluşundan bugüne kadar, herhangi bir öğrencinin fakülteye kayıt olduğu günden mezuniyetine kadar, mevcut sistem, ilke ve kuralların yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nin de tarihi geleneklerine sadık kalındığı, gerek akademik gerekse idari personelin titiz ve özenli tutumu sayesinde bugüne kadar sahte, yalan veya hak edilmemiş herhangi bir diploma verilmediği ifade edilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle kırkı aşkın dersi, yönetmelikler çerçevesinde başarıyla tamamlayan her öğrencinin aldığı diploma, anasının ak sütü kadar helaldir. 35 yıl önce Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş yapılamayacağına ilişkin herhangi bir karar mevcut değilken, İstanbul Üniversitesi tarafından verilen ilanda belirtilen tüm koşullar dikkate alınarak yapılan yatay geçişlerde ne öğrencinin ve ne de idarenin herhangi bir kusurundan söz etmek mümkün değildir.

35 yıl önce İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiş bir ilanda belirlenen koşullara uygun bir şekilde yapılmış yatay geçişin, politik amaçlar uğruna bugün sorgulanarak bir diplomanın iptal edilmesi için Dekanımıza yapılan baskılar sonucunda ne yazık ki Dekanımız istifa etmek zorunda kalmıştır. İlk defa karşılaştığımız bu skandalı, tüm mezunlar adına şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz.

Bugüne kadar Fakültemiz lisans, yüksek lisans, ve doktora programlarından binlerce öğrenci mezun olmuştur. Bunların içinde yüzlerce politikacı, siyasetçi, banka müdürleri, uluslararası kuruluşların yöneticileri, sanatçılar ve birçok akademisyen yer almaktadır. Fakültemiz mezunları hakkında bir fikir vermek amacıyla farklı alanlarda toplumumuz belleğinde yer etmiş birkaç isme aşağıda yer verilmiştir.

İŞTE O İSİMLER...

1. Numan Kurtulmuş

2. Ekrem İmamoğlu

3. Süleyman Soylu

4. Dr. Berat Albayrak

5. Ümit Leblebici

6. Cüneyt Zapsu

7. Fatih Portakal

8. Ergin Ataman

9. Hasan Arat

10.Bihlun Tamaylıgil

11 Dr. Masum Türker

12. Zafer Kurtul

13. Mehmet Sekmen

14 Korhan Abay

15. Berrak Tüzünataç

"YÜZBİNLERCE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNUNU DERİNDEN ÜZECEK"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) akreditasyonuna sahip tek Devlet Yüksek öğretim kuruluşudur. Bu akreditasyon, sadece bilimsel açıdan uluslararası kalite ve standartta yapılan bir eğitim programının değil, aynı zamanda kayıt, not sistemi ve mezuniyet süreçleri gibi idari işlemlerin de uluslararası standartlarda olduğunun bir göstergesidir. Bu akreditasyon, İ.Ü İşletme Fakültesi'nden alınan diplomaların sadece ülkemizde değil tüm dünyada geçerli olmasını sağlamıştır. İstanbul Üniversitesi ve İşletme Fakültesi yönetmeliklerine göre 30 yıl önce hak edilmiş olan bu diplomanın, hukuken iptal edilmesinin de mümkün olmadığı kanısındayız.

İstanbul Üniversitesi mezunları olarak İstanbul Üniversitesi yöneticilerinin böyle bir skandala meydan verecek bir karar almayacağı umudunu taşımak istiyoruz. İstanbul Üniversitesi yöneticileri kadim üniversitemize yakışmayacak şekilde politik amaçlar uğruna bu diplomanın iptaline karar verirlerse, bu karar, yüzbinlerce İstanbul Üniversitesi mezununu derinden üzecek ve belleklerinden asla silinmeyecektir. Saygıyla toplumumuzun dikkatine sunarız."