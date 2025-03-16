Sosyal medyada gündem oldu: İmamoğlu mitingindeki '5' sloganı ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 16.03.2025 - 17:37

Güncelleme: 16.03.2025 - 17:37

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “önseçim” öncesi turları sürüyor.

İmamoğlu’nun bugünkü durağı Diyarbakır oldu. İmamoğlu burada şarkılar, türküler ve sloganlarla karşılandı.

Atılan sloganlardan biri ise sosyal medyada özellikle dikkat çekti. Yurttaşlar İmamoğlu salondayken "5" sloganları attı.

"5" SLOGANININ ANLAMI

İmamoğlu, 2008'de aktif siyaset yapma kararı aldığında adres olarak CHP'yi seçti. 2009 seçimlerinde de bu partiden Beylikdüzü Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Aday gösterilmese de birkaç ay sonra ilçe başkanlığına seçildi. 2014 yerel seçimlerinde partisinin adayı olarak girdiği seçimlerde, Beylikdüzü Belediyesi'ni AKP'den alarak başkan seçildi.

İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 13 bin 729 oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'ta seçimi iptal etti, 23 Haziran'da yeniden seçim yapılmasına hükmetti. Ekrem İmamoğlu bu kez 800 bine yakın oy ve 9 puan farkla seçimi kazandı.

Son girdiği seçimlerde ise AKP'nin adayı Murat Kurum'a karşı tekrar zafer kazandı.

İmamoğlu'nun bugünkü Diyarbakır mitinginde atılan "5" sloganı da dördüncü zaferin ardından biz kez daha seçim kazanılması inancını ifade ediyor.