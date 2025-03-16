Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu, önseçim öncesi halk buluşmalarına devam ediyor. İmamoğlu'nun son adresi Diyarbakır oldu. Ekrem İmamoğlu, burada Kürtçe şarkılarla karşılandı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “önseçim” öncesi turları sürüyor.
İmamoğlu, Diyarbakır’daki temasları kapsamında bugün Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde partililer ve vatandaşlarla buluşacak.
KÜRTÇE ŞARKILARLA KARŞILANDI
Diyarbakır’a gelen Ekrem İmamoğlu, kentte Kürtçe şarkılarla karşılandı.
Program kapsamında CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akçıl, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu birer konuşma yaparak partililere seslenecek.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #diyarbakır
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