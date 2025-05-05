Ekrem İmamoğlu'ndan Beyazıt'a çağrı: 'Üniversitemizin onurunu kurtarmak için...'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 21:53

Güncelleme: 05.05.2025 - 21:53

CHP, 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinglerine devam ediyor. Son olarak CHP lideri Özgür Özel, 7 Mayıs Çarşamba günü Beyazıt Meydanı'nı işaret etmişti.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yurttaşlara miting için çağrı yaptı.

"MAZBATAMIZI İPTAL EDEN AKIL İLE DİPLOMAMIZI İPTAL EDEN AYNI AKIL"

İmamoğlu paylaşımında, şu ifadeleri kaydetti:

"Sevgili İstanbullular,

Beyazıt’ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım.

Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı’ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum.

Mazbatamızı iptal eden akıl ile diplomamızı iptal eden aynı akıl. Koltuk hırsı ve kendi çıkarı için her şeyi göze alan bu akla karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz.

Hukuku, bilimi, ahlakı, vicdanı ayaklar altına alan bir avuç kişiye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmanızı izleyeceğim, sesinizi duyacağım, yanınızda olacağım."