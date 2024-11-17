Ekrem İmamoğlu'nun avukatı konuştu: AYM'nin kararı 'ahmak davasında' dikkate alınmalı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, AYM'nin 'tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilmesiyle ilgili hak ihlali' kararının önemli olduğunu ve 'ahmak davasında' dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) bir bireysel başvuruda; davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek kararın tanıklar yeniden dinlenmeden başka bir hakim tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti.
Bu karar, gözleri benzer durumdaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasak talebi de içeren ‘ahmak davası’na çevirdi.
AVUKAT POLAT: BU KARAR ÖNEMLİ
İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kamuoyunda Ahmak Davası olarak bilinen süreç hukuka ve kanuna aykırı bir çok uygulamanın gölgesi altında devam etmiş, savunma hakkı kısıtlanmış ve adil yargılama hakkı ihlal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar da Ahmak Davası sürecinde de yaşanan hakim değişikliği ve sonrasındaki gelişmeler yönünden benzerlik gösteren bir davada hak ihlali kararı vermiş olması önemlidir ve elbette dikkate alınması gereken bir karardır."
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 4 Kasım 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile açılan davanın Kasım 2022 tarihli duruşmasında İmamoğlu'nun avukatları hakim değişikliği nedeniyle İmamoğlu'nun dinlenmesini talep etmişti.
Avukat Kemal Polat, talepleri reddedilince reddi hakim talebinde bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- 'Atatürk’e bağlılık ne zamandan beri suç sayılıyor?'
- 'Bahçeli ile görüşmesini MYK'de anlattı'