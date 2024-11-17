Ekrem İmamoğlu'nun avukatı konuştu: AYM'nin kararı 'ahmak davasında' dikkate alınmalı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:53

Güncelleme: 17.11.2024 - 13:53

Anayasa Mahkemesi (AYM) bir bireysel başvuruda; davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek kararın tanıklar yeniden dinlenmeden başka bir hakim tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti.

Bu karar, gözleri benzer durumdaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasak talebi de içeren ‘ahmak davası’na çevirdi.

AVUKAT POLAT: BU KARAR ÖNEMLİ

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kamuoyunda Ahmak Davası olarak bilinen süreç hukuka ve kanuna aykırı bir çok uygulamanın gölgesi altında devam etmiş, savunma hakkı kısıtlanmış ve adil yargılama hakkı ihlal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar da Ahmak Davası sürecinde de yaşanan hakim değişikliği ve sonrasındaki gelişmeler yönünden benzerlik gösteren bir davada hak ihlali kararı vermiş olması önemlidir ve elbette dikkate alınması gereken bir karardır."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 4 Kasım 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile açılan davanın Kasım 2022 tarihli duruşmasında İmamoğlu'nun avukatları hakim değişikliği nedeniyle İmamoğlu'nun dinlenmesini talep etmişti.

Avukat Kemal Polat, talepleri reddedilince reddi hakim talebinde bulunmuştu.