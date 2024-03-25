Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da küçük bir operasyon geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İstanbul’da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisinin yapıldığı hastanedeki odasında istirahat eden Büyükerşen’e ziyaretler de sürüyor.
Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Büyükerşen’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
İmamoğlu, “Kıymetlimiz, sevgili Hocamıza şifalar diliyorum. Kendisini çok iyi gördüm. Her zaman bilgisinden ve deneyiminden faydalanacağımız bir büyüğümüz olarak kısa sürede aramızda olacak. Tekrar geçmiş olsun” dedi.
Büyükerşen de nazik ziyaret dolayısıyla İmamoğlu’na teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.
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