Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da küçük bir operasyon geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:05
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun ziyareti
Abone Ol google-news

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İstanbul’da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisinin yapıldığı hastanedeki odasında istirahat eden Büyükerşen’e ziyaretler de sürüyor. 

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Büyükerşen’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

İmamoğlu, “Kıymetlimiz, sevgili Hocamıza şifalar diliyorum. Kendisini çok iyi gördüm. Her zaman bilgisinden ve deneyiminden faydalanacağımız bir büyüğümüz olarak kısa sürede aramızda olacak. Tekrar geçmiş olsun” dedi. 

Büyükerşen de nazik ziyaret dolayısıyla İmamoğlu’na teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ile tamamlandı.

 



Ekrem İmamoğlu haberleri Yılmaz Büyükerşen haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'

İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'
İmamoğlu, başına gelen en ilginç olayı anlattı: 'Nasıl oldu bilmiyorum'

İmamoğlu, başına gelen en ilginç olayı anlattı: 'Nasıl oldu bilmiyorum'
İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde

İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu köyde seçimin kaderini Almanya’dakiler belirleyecek

Bu köyde seçimin kaderini Almanya’dakiler belirleyecek
Adana’da camide çocuğa istismar: İmam tutuklandı!

Adana’da camide çocuğa istismar: İmam tutuklandı!
Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'

Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'
Ramazan, Nevruz, Paskalya… Turizmde üç bayram sevinci!

Ramazan, Nevruz, Paskalya… Turizmde üç bayram sevinci!
CHP adayı Polat: Fatih’te Tacikistan uyruklu, geçmişi karanlık insanların varlığına aylardır dikkat çekiyorum

CHP adayı Polat: Fatih’te Tacikistan uyruklu, geçmişi karanlık insanların varlığına aylardır dikkat çekiyorum
Game of Thrones’un en iyi bölümü seçildi!

Game of Thrones’un en iyi bölümü seçildi!
TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması

TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması
Beyne yerleştirilen çip ile düşünceler okundu

Beyne yerleştirilen çip ile düşünceler okundu