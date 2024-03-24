İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde

Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:22

Güncelleme: 24.03.2024 - 17:28

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yurttaş ile buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilk yaşam vadisinin Beylikdüzü'nde yapıldığına dikkat çekti. İmamoğlu, "Halka ait olanı halka vermeye devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"İstanbul dere yataklarını imara açan yeşil alanlarını ranta dönüştürmek için fırsat kollayan bir anlayıştan çok çekti. 2017 yılında burayı açarken hep bi,rlikte aslında bu gidişe dur dediğimiz tarihti. 19 Mayıs 2017. Bu tarihi unutmayın. zihniyet devriminin başladığı tarihtir. İstanbul’un dere yatakları ormanları vadileri İstanbullulara aittir artık. Hepsini geri alacak başkansının olmadı olmayacak. Biz dedik ki İstanbul’un malı kimseye peşkeş çekilemez. Bu mal İstanbul’un her alanı bu şehrin insanına aittir. Halka ait olanı halka vermenin en doğru en güzel örneği yaşam vadisi olmuştur. Onun için benim hayatımın en değerli somut kavramlarından birisidir. Aktif ve kaliteli yeşil alan kavramının ete kemiğe büründüğü isimdir yaşam vadisi.

Burayı ve İstanbul’un 21 noktasını daha yenilerini o rantçıların elinden kurtardık. Asıl sahibine yani size vatandaşa teslim ettik. Etmeye devam edeceğiz.

Sizden aldığımız güçle İstanbul’un dört bir yanına bu vadileri yaptık ve yapmaya devam ediyorum. İstanbul’un her yerini yaşam vadileri ve kent ormanlarıyla misli misli büyüttük büyüteceğiz. Başka bir dönem yaşıyoruz. Biz kötü zihniyeti 2019’da o devri kapattık. Şimdi 31 Mart’ta tarihe gömeceğiz tarihe gömeceğiz. Bizim yaptığımızı onlar yapamazdı yapmadı zaten. Onlar israfçı onlar rantçı, biz ise icraatçıyız, biz halkçıyız. Onlar kendileri bile itiraf ettiler. Onlar ihanetçiyiz demediler mi? Onların ruhunda ihanet bizim ruhumuzda merhamet var merhamet. Bu şehrin israfçılara ve rantçılara kaybedecek bir saniyesi bile yok.

Bu şehrin bir daha ihanete uğramasına zaten bu şehrin insanları güzel insanları sizler asla izin vermeyeceksiniz. 31 Mart’ta onları böyle uğurlayacaksınız. İşte 2017 yılında hep birlikte açtığımız o vadiyle birlikte yaptığımız tercih bilinçli tercihti. Çünkü 19 Mayıs bizim için farklı bir tarihtir. 19 Mayıs bir milletin kaderini kendi elleriyle belirleme iradesinin simgesindir. 19 Mayıs deyince hepimizin içi kıpır kıpır olmaz mı? Özgürlük ve cumhuriyet yolunda Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletçe attığımız o ilk adımın o güçlü adımın tarihi aklımıza gelmez mi. İşte o gündür o gün. Beylikdüzü Yaşam Vadisi o iradeye sahip çıkma ve yaşatma hedefiyle açılmıştır. Sizler o ruhla o inançla yine inşalarımızın belki de var olması adına ayakta kalması adına direnci adına en çok değer verdiği demokrasi ruhuna ihanet edildiği akşam yine hep birlikte buradaydık öyle değil mi?"