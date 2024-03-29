Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında AKP seçmenine çağrı: 'Ders vermeleri lazım!'

İBB Başkanı İmamoğlu, bütün bakanların İstanbul'da Murat Kurum için seçim kampanyası yürütmesini eleştirerek YSK'ye tepki gösterdi. NOW TV canlı yayınında konuşan İmamoğlu, AKP seçmenlerinin de kendi partilerine bu seçimde 'ders vermesi gerektiğini' belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:21
Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında AKP seçmenine çağrı: 'Ders vermeleri lazım!'
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere 2 gün kala NOW TV canlı yayınına konuk oldu.

İstanbul'a gelerek AKP'nin adayı Murat Kurum'u destek vermesini eleştiren İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) da eleştirerek sürecin yönetilemediğini söyledi. İmamoğlu, "YSK izliyor, bunların YSK'yi ilgilendiren hakları var" dedi.

TRT'YE TEPKİ: 'BU NASIL YAYINCILIK'

TRT'yi de eleştiren Ekrem İmamoğlu, "TRT'de 5 yılda Ekrem İmamoğlu için arşiv araştırması yapın. Kötüleyici, karalayıcı olmayan haber bulamazlar. Bu nasıl yayıncılık" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, iktidar için "Bu seçim farklı seçim çünkü İstanbul'u malları olarak görüyorlar. Bakanlık her metroyu sahipleniyor. Herhalde Sayın Kurum'u oraya güvenlik şefi olarak atayacaklar" dedi.

MURAT KURUM'A KÖFTECİ YANITI

Murat Kurum'un 'Ancak köfteci olur' sözlerini tekrar gündeme taşıyan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Hamallık da yaptım, köfte de sattım, kasada da durdum. Trabzon'a gidip Akçaabat köftesi yapmayı öğrendim. 'Azıcık esnaf ol' derler. Keşke İstanbul'da esnaflığın ne kadar önemli olduğunu öğrense. 21 yaşında İstanbul'un ilk Akçaabat köftecisini açtım. Esnaflık bazen öğretmenlik, bilim insanı kadar önemlidir. Abidir, abladır."

İlçe adaylarının tamamının özgeçmişine hakim olduğunu da belirten İmamoğlu, "39 ilçe adayımıza gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız oy verebilir. 39 ilçede meclis üyelerimize ve tabii ki Ekrem İmamoğlu'na da oy istiyoruz" dedi.

AKP SEÇMENİNE ÇAĞRI YAPTI

İmamoğlu, AKP seçmenlerinin de kendi partilerine bu seçimde 'ders vermesi gerektiğini' belirtti:

"Milletin AK Parti'ye ve Erdoğan'a oy vermesine rağmen onlara sorumluluklarını hatırlatacağını düşünüyorum. AK Parti kendisine oy verenlerin beklentilerini karşılayamıyor. Bu yüzden AK Partili dostlarımızın da İstanbul'da AK Parti'ye oy vermemesi lazım."


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