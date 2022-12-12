Ekrem İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı: 'Bütün CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur, günün sonunda kararı verecek olan 6'lı masadır'

12 Aralık 2022 Pazartesi, 09:28

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programının konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu, burada bir kez daha Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren cemaat mensubu Kadir İstekli tarafından sistematik olarak cinsel istismara uğramasına ilişkin konuştu.

Tartışmaların odağındaki tarikat ve cemaat yurtlarına ilişkin de konuşan Ekrem İmamoğlu, "Oraya hali vakti yerinde hiçbir aile çocuğunu yollamaz. Oraya ne yazık ki belli imkânlar sunamadığımız çocuklarımız gidiyor. Buraların denetlenmesi ve buralarda yapılan eğitimlerle ilgili, müfredatları ne? Bunlar denetlenmeli" dedi.

"GİDECEKLER"

Programda, bir AKP projesi olan Kanal İstanbul'a ve 2023 seçimlerine ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Kanal İstanbul'u yapamazlar, mümkün değil. Gidecekler" dedi.

İmamoğlu, "Bu saatten sonra bu iktidar bu seçimi kazanamaz, ancak muhalefet kaybeder, biz kaybederiz" diye konuştu.

"BÜTÜN CHP'LİLERİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Adaylık tartışmalarına da canlı yayında yanıt veren İmamoğlu, "Bütün CHP'lilerin adayı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur. Ama günün sonunda kararı verecek olan 6'lı masadır" ifadelerini kullandı.

"KURALI UYGULAYAN BİR YÖNETİM BUNU HALLEDER"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* İlk dini eğitimimi Kuran kursunda aldım. Trabzon'da. İyi bir eğitim aldım örneğin. Rahmetli dedem de iyi eğitim verdiği için gıdasına, şusuna busuna destek olurdu. 5-6 yaşında başladık gitmeye. Bu işin kuralları var. Dini eğitim veren kurumların olması kadar doğal bir şey olamaz. Yasak diye bir şey olamaz. Bunun kuralları, kaideleri, sahaları ve burada başka bir şey, yapılanma... Devlet içinde yapılanmanın FETÖ'yü doğurduğunu bilmiyor muyuz. Acaba buna namzet başka kurumlar var mı?

* Şu anda bu cesareti bulan, bunu yapıp 'Ben bunu yargıda hallederim' diyen bir akıl var ise onun güvendiği bir saha var. Bunu kim halleder biliyor musunuz? Kuralı uygulayan bir yönetim bunu halleder.

* Bazı binaları ellerinden aldık. Bakanlığın el koyduğu dosyalar arasında bu tür kuruluşlar da var. Geçenlerde altı binayla ilgili, KİPTAŞ döneminde, soruşturmasını başlattığımız, tespitlerimiz oldu. Kolay değil. KİPTAŞ bir bina yapıyor. Size tahsis ediyor. X tarikat, Y vakıf. İsim isim sıralamyayım. Bu vakıflara ne için veriyorsun 49 yıllığına. Sorgusuz sualsiz. Rapora giren rakamı söyleyeyim. 2 milyon lira. Kira alınması gereken yapılardan alınan kira 100 bin civarında.

* Peki bu dernekler, vakıflar, kurumlar ne yapıyor. Eğitim mi veriyor. Hayır. Orada başka oluşumların temelini atma gayretindeler. Çocukların yetiştirildiği bir müfredat yok. Köşeye sıkıştırma var.

SOYLU'NUN İDDİALARI

* Bir belediyenin işi midir terörle iltisaklı biri... Teröristi bulmak, yargılamak belediyenin görevlerinin içinde midir? İçişleri Bakanı'nın ortaya koyduğu o dil aslında bizim 1000 yıla yakın devlet geleneğimizi ne yazık ki eziyor. Diyor ki Emniyet sen işini yapmıyorsun. MİT sen de işini yapmıyorsun.

"HALK ONA ÖYLE BİR TOKAT ATAR Kİ, FARK ATARIZ"

* Yargı siyasetin aleti olduğunu gören halk ona, siyasi iradeye öyle bir tokat atar ki yerinden kalkamaz. Fark atarız. Ama istemiyorum. 13 bin oyla mı kazandım? 13 bin oyla belediye başkanlığı yapmak istiyorum. 1 oy olsa ne olur. 1 oyla belediye başkanı seçilmedi mi bu ülkede?

* Dinlenmemiş şahitlerimiz var. Uzman görüşleri var. Hatta uzman görüşü veren bazı hukukçular oraya şahit olarak katılıp uzman görüşünü savunmak istediğini de biliyorum. Normalde karar verilemez diyor hukukçular. Şahitlerin dinlenmesi lazım.

İBB'NİN TAKSİ DÜZENLEMESİ

* Kamuoyunun bize büyük katkısı oluyor. Kamuoyu baskının anlamı ne biliyor musunuz? Baktıkları tek mesele kamuoyu baskısı ve oy meselesi. O yüzden kabul ettiler. Taksi meselesi o kadar mühim ki. Sırf bu süreci yönetmek için UKOME'nin ayarlarıyla oynadılar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı itiraf etti, "UKOME'yi iyi ki değiştirdik, kim bilir neler yapacaklardı" diye.

* Cinnet geçiriyor insanlar. Ben dinlemekten yoruldum. En kötü durum ne biliyor musunuz? Masum taksici esnafının lekelenmesi. Taksici esnafın bir suçu yok. Taksici olmak şerefli bir meslektir. Biz istiyoruz ki herkes hakkını kazansın. Enflasyon canavarıyla mücadele ediyoruz şu anda. Ama mesele siyasi.

* Yeni model taksilerimiz şubat ayının sonunda piyasada olmuş olacak.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

* Kazanacağımıza elbette inanıyoruz. Seçim 2. tura kalamaz, kalmamalı. Çok kararlı ve inançlı olmalıyız.

İBB'NİN KENT LOKANTALARI

* Belediyenin kent lokantaları var, giriyorsunuz 29 TL. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Genel Başkanımızın bu hassasiyetini özellikle gösteren belediyelerimiz var. Binlerce okul var. Biz bir yurdun önüne arabamızı yolluyoruz, arabamızı kovalıyorlar. Çok kolay olmuyor. Ya bize okul açılışı bile yaptırmadılar.

"EN DEMOKRAT BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

* (3,5 yıl nasıl geçti sorusu) 10 üzerinden 8,5 veya 9 diyebilirim. 158 noktada 190 projeye ulaştık. 1 Ocak'ta Dudullu metrosunu açıp final yapıyoruz. Bizim de başladığımızı belki de bir dönem başkası bitirecek. Şubat, mart ve nisana bir 150 proje daha hazırlıyoruz. En demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. Başarıyı paylaşmaya hazırım. O yüzden bu dönemi de en başarılı dönem olarak tarihe geçirmek istiyorum. Ama en demokrat belediye başkanı konusunu şahsıma yönelik diyorum.

"KANAL İSTANBUL'U YAPAMAZLAR, GİDECEKLER"

* O kadar boşa vakit geçirilmiş ki. Diyorlar ya "Çok iş yaptık." Çok iş yapmayı çok bina yapmak sanıyorlar. Bunu bile kötüye kullanıyorlar. istanbul'un imar rantını İstanbul'a aktarmadılar. 85 milyar dolarlık bir rantın nasıl elde edildiği, hepsi elimizde var. Biz İstanbul'un bütçesine bereket getirdik. İktidarın engellerini aşarak neler yaptığımız ortada.

* Kanal İstanbul'u yapamazlar, mümkün değil. Gidecekler. Bu saatten sonra bu iktidar bu seçimi kazanamaz, ancak muhalefet kaybeder, biz kaybederiz. Ama bizim de kaybetme niyetimiz yok, lüksümüz de yok.

6'LI MASA VE ADAYLIK TARTIŞMALARI

* Ortak aday doğru bir düşünce. Milletimizi oyalamadan, ilk turda seçimi kazanmalıyız. Hem de açık ara. Genel Başkanımızın olağanüstü bir çabası var. Ayrıca bir muazzam ikili var. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Orada çok değerli genel başkanlar var. Bir demokrasi sürecinin bu ülkede taçlanması lazım.

* Bütün CHP'lilerin adayı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur. Ama günün sonunda kararı verecek olan 6'lı masadır.