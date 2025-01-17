Ekrem İmamoğlu'ndan flaş 'Rıza Akpolat' tepkisi: 'Adliye koridorlarını aslında en iyi Cumhurbaşkanı bilir...'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:22

Güncelleme: 17.01.2025 - 14:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bir kez daha Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevinde olmasına tepki gösterdi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

"ADLİYE KORİDORLARINI ASLINDA EN İYİ CUMHURBAŞKANI BİLİR"

Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu, "Rıza Akpolat 72 saat nezarathanede tutuldu. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bu bir itibarsızlaştırma politikası. Adliye koridorlarını aslında en iyi Cumhurbaşkanı bilir. Suçu olan tabii cezasını çeksin. Ama yargılanmanın, tutuklanmanın bir yolu yordamı var. Kimse onu sabahın köründe evinden almadı... 90 gün geçti Ahmet Özer'in iddianamesi yazılmadı. Yargının silah gibi kullanıldığı bir dönem daha Türkiye'de bilmiyorum. Biz bu şekildeki uygulamaya karşı mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

* Rıza Akpolat 72 saat nezarathanede tutuldu. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Adliye koridorlarını aslında en iyi Cumhurbaşkanı bilir. Suçu olan tabii cezasını çeksin. Ama yargılanmanın, tutuklanmanın bir yolu yordamı var.

* İtibarsızlaştırma zulmü yapılıyor. 20-30 yıl geriye gitmiş gibiyiz. Gerisini konuşmak boş. Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in daha iddianamesi yazılamadı, hala arıyorlar.

* Adaleti mumla arıyoruz. Adaletsizlik yapan burada ve diğer dünyada hesap verecek. 20-30 yıl geriye gitmiş gibiyiz.

MELEN BARAJINDA 'KANALİZASYON SUYU' İDDİASI

Melen barajına kanalizasyon suyunun aktığı iddialarına da yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a 20 yıldır Melen'den su basılıyor. Aklına şimdi mi geldi. Orada suya kanalizasyon diye bir şey yok."