CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyet’e konuştu: 'Hedefleri CHP ve İmamoğlu'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 08:52

Güncelleme: 16.01.2025 - 09:06

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından CHP kurmaylarının ve yurttaşların Beşiktaş Belediyesi önündeki bekleyişi sürüyor. Pazartesi gününden bu yana belediye binasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik operasyonu değerlendiren Çelik, Akpolat’ın 18 yaşından bu yana CHP’de çeşitlik yöneticilik görevleri yürüttüğüne ve Türkiye’nin en önemli ilçelerinden birine altı yıldır başkanlık yaptığına dikkat çekti.

Çelik, bugün adliyeye getirilmesi beklenen Akpolat’ın ifadesi alındığı andan serbest bırakılması ve görevinin başına dönmesini beklediklerini söyledi.

Belediyelere yönelik son operasyonlarda iki hedef olduğunu belirten Çelik, “İlk hedef CHP’nin iktidar yürüyüşünü engelleyip tükenmiş iktidarlarını sürdürme çabası. İkinci olarak tabii ki hedefte CHP’nin iktidar yürüyüşünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Ekrem İmamoğlu’nu durdurmak var” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye CHP’li belediyelere yönelik denetimleriyle ilgili de konuşan Çelik, denetlenmeye asla karşı olmadıklarını ancak bu denetimlerin adil yapılmadığını da söyledi.