Ekrem İmamoğlu'ndan hakkındaki davaya ilişkin açıklama: Toplumu rahatsız ediyor

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:08

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:14

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakkında siyasi yasak istenen 'ahmak' davasına ilişkin konuşan İmamoğlu, "Davanın son birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" dedi.

İmamoğlu "Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyesi belediye başkanı dostlarımız, yönetici oldukları ortamlarda bunun vatandaşları da rahatsız ettiğini ifade ederek basına bir bildiri hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

'BU İŞ TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ VE HUKUK MESELESİ'

İmamoğlu, "Davanın seyrini hukuk mu belirliyor, siyaset mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim. Bu sürdürülemez. Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir. Oradaki yargıçlardan en büyük isteğim bu, dilerim ve isterim ki o tarihi görevi yerine getirirler ve toplumu rahatlatırlar. Böyle bir davanın varlığını, gerekçesini, yargılanmayı bile anlatamazsanız. Sabah birisi arıyor, haber veriyor 'Bugün karar veriyorlar.' Hadi bakalım, altı saat sonra bütün Türkiye bunu konuşuyor. Yargıçların, savcıların, hakimlerin bu konuda tarihi görevlerini, omuzlarındaki büyük yükün karşılığını vermelerini ülkemin geleceği için istiyorum. Bu iş Türkiye'nin demokrasi ve hukuk meselesi. Dava şahsileşmemeli."

MANSUR YAVAŞ SORUSU

Öte yandan "Mansur Yavaş ile bugün görüşecek misiniz?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Her geldiğimde ararım, görüşürüm. Alacağım olsun, bugün zamanımız kısıtlı" dedi.