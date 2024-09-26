Ekrem İmamoğlu'ndan hakkındaki davaya ilişkin açıklama: Toplumu rahatsız ediyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak kararı istenen 'ahmak' davasına ilişkin "Davanın son birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Hakkında siyasi yasak istenen 'ahmak' davasına ilişkin konuşan İmamoğlu, "Davanın son birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var. Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" dedi.
İmamoğlu "Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyesi belediye başkanı dostlarımız, yönetici oldukları ortamlarda bunun vatandaşları da rahatsız ettiğini ifade ederek basına bir bildiri hazırlıyor" ifadelerini kullandı.
'BU İŞ TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ VE HUKUK MESELESİ'
İmamoğlu, "Davanın seyrini hukuk mu belirliyor, siyaset mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim. Bu sürdürülemez. Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir. Oradaki yargıçlardan en büyük isteğim bu, dilerim ve isterim ki o tarihi görevi yerine getirirler ve toplumu rahatlatırlar. Böyle bir davanın varlığını, gerekçesini, yargılanmayı bile anlatamazsanız. Sabah birisi arıyor, haber veriyor 'Bugün karar veriyorlar.' Hadi bakalım, altı saat sonra bütün Türkiye bunu konuşuyor. Yargıçların, savcıların, hakimlerin bu konuda tarihi görevlerini, omuzlarındaki büyük yükün karşılığını vermelerini ülkemin geleceği için istiyorum. Bu iş Türkiye'nin demokrasi ve hukuk meselesi. Dava şahsileşmemeli."
MANSUR YAVAŞ SORUSU
Öte yandan "Mansur Yavaş ile bugün görüşecek misiniz?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Her geldiğimde ararım, görüşürüm. Alacağım olsun, bugün zamanımız kısıtlı" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- AKP'li belediyenin projesine yine onay verildi