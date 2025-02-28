Ekrem İmamoğlu'ndan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: 'Sorumluluk sadece tek bir tarafın değil'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı yaptığı çağrı üzerine "Sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili açıklamasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir.
Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin… https://t.co/BFcM6IvKyX— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 28, 2025
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