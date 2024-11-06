Ekrem İmamoğlu'ndan Trump'a tebrik mesajı: Diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesini diliyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD başkanlık seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçim zaferine ilişkin tebrik mesajı paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD başkanlık seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını kazanan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı tebrik etti. İmamoğlu, "Demokrasiyi ilerleten ve daha adil bir dünyaya katkıda bulunan uluslarımız arasındaki diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD başkanlık seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tebrik etti.
İmamoğlu, "Başkan Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Demokrasiyi ilerleten ve daha adil bir dünyaya katkıda bulunan uluslarımız arasındaki diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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