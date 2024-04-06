Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken Ekrem İmamoğlu'nu aramadı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:25

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:29

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım 2023 yılında yapılan 38'inci olağan kurultayda rakibi olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i seçim başarısından ötürü arayıp tebrik etti.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37.77 oy alarak birinci parti olan CHP büyük bir başarı elde etti. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Özgür Özel'i ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayıp tebrik ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aramadığı ortaya çıktı.

BİNALİ YILDIRIM TEBRİK ETMİŞ

İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart seçim akşamı Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı arayarak tebrik etti ancak seçimin üzerinden altı gün geçmiş olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu'nu aramadı.

Öte yandan 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu'nun AKP'li rakibi Binali Yıldırım da İmamoğlu'nu arayıp tebrik etti.

İMAMOĞLU BENİ ARAMADI DEMİŞTİ...

Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ardından KRT TV'de Zübeyde Sarı'nın konuğu olmuş ve kendisi ile İmamoğlu arasındaki gerginlik iddialarına yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarının ardından kendisini aramadığını söylemişti.