Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' açıklamasına AKP'den ilk yanıt: 'Kabul edilemez bir sorumsuzluk örneği'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:52

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:53

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi.

Dağ, "Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

AKP'li Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur. Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi, ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp bunu kamuoyuna servis etmesi, gazetecilik meslek ilkelerinin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur. Fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması, kirli bir düzenin göstergesi olmuştur."

'YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR'

"Hukuk önünde hesap vermekten korkanlar, adalet mekanizmasını baskı altına almayı kendilerine bir yol bellemiştir" diyen Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak, her türlü algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes, yargı önünde hesap verecektir."

Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası hâline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir. Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde… pic.twitter.com/5lOeO952GE — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) January 27, 2025

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, bilirkişinin "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" söyledi.

Bilirkişinin adını veren İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.