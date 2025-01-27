CHP MYK toplandı: Gündem İmamoğlu ve İmralı ziyaretleri

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Gündemde, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretler ve Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması yer alacak.

CHP MYK toplandı: Gündem İmamoğlu ve İmralı ziyaretleri
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AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 14:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.30'da başladı.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yaşanan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ile davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretler, Suriye ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler, iç politika, ekonomi ve etkinlik takvimi masaya yatırılacak.


Etiketler: #MYK #CHP Merkez Yönetim Kurulu #CHP

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