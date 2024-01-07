AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
AKP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkardığı Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından ilk paylaşımını yaptı. Kurum videolu paylaşımına, "Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" notunu düştü.
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkardığı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
"Hazırız Kararlıyız" etkiketiyle paylaşım yapan Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.
İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız#HazırızKararlıyız— Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024
Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.
YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL,… pic.twitter.com/sHbqQQGP5F
'YENİDEN İSTANBUL, SADECE İSTANBUL'
Kurum, videolu paylaşımının devamında ise "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" ifadelerine yer verdi.
BİYOGRAFİSİNİ DEĞİŞTİRDİ
Murat Kurum, paylaşımdan önce ise adaylığının resmileşmesinin ardından sosyal medya hesabında profilini güncelledi.
Profilinin kapak fotoğrafında "Şimdi İstanbul Sadece İstanbul" yazılı bir görsel ekleyen Kurum, profil biyografisine 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' yazdı.
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