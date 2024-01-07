Murat Kurum biyografisini değiştirdi
AKP'nin İstanbul adayı olarak açıklanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından biyografisini ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' olarak güncelledi.
AKP'nin 31 Mart’ra gerçekleştirlecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum oldu.
Kurum, adaylığının resmileşmesinin ardından sosyal medya hesabında profilini güncelledi.
Profilinin kapak fotoğrafında "Şimdi İstanbul Sadece İstanbul" yazılı bir görsel ekleyen Kurum, profil biyografisine 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' yazdı.
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