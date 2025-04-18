Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna 'devam' kararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik aylık inceleme yapıldı. İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik aylık inceleme yapıldı.
İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.
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Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu
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