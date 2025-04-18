Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna 'devam' kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik aylık inceleme yapıldı. İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna 'devam' kararı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:25

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik aylık inceleme yapıldı.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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