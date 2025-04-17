Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' uyarısı: 'Aziz milletim, sizden istirhamımdır...'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 22:01

Güncelleme: 17.04.2025 - 22:14

Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığı ile yeni bir mesaj paylaştı.

'Kanal İstanbul' rantına dikkat çeken İmamoğlu mesajında, "Hemen vazgeçin bu rant ve talan projesinden. Millet sizi zaten gönderecek bari gitmeden toprağa, suya, havaya daha fazla zarar vermeyin" ifadelerini kullandı.

"YOKLUĞUMU FIRSAT BİLİP..."

İmamoğlu'nun X hesabından yayımlanan mesajı şu şekilde:

"Aziz milletim, sizden istirhamımdır. Lütfen bunları görün ve paylaşın.

Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul" denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar.

"ALELACELE TOKİ'Yİ DEVREYE ALMIŞLAR"

Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar.

İBB’nin ve İSKİ’nin resmi uyarılarını dikkate almadıkları gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını %100’den %0’a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp, İSKİ’ye bile bildirmemişler.

Şunu herkes anlasın ki, bizim gözbebeğimiz İstanbulumuz’da feda edilecek bir tek damla su kaynağımız yok. Bu haksız, hukuksuz ve fırsatçı yaklaşımla mücadeleyi asla bırakmayacağız.

Sizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda zerre kadar samimiyetiniz olsaydı, İstanbul’un su kaynaklarına böylesine saldırmazdınız.

"İKLİM KRİZİNE BİR KRİZ DE SİZ EKLİYORSUNUZ"

Hukuka, ekonomiye, demokrasiye verdiğiniz zararın yanına çevreye, İstanbul'un su kaynaklarına verdiğiniz zararı ekliyorsunuz. Tüm dünyanın cebelleştiği, yeni yol ve yöntemler aradığı iklim krizine bir kriz de siz ekliyorsunuz.

Hemen vazgeçin bu rant ve talan projesinden. Millet sizi zaten gönderecek bari gitmeden toprağa, suya, havaya daha fazla zarar vermeyin."