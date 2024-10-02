Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 16:12

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla yargılandığı davanın altıncı duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada İmamoğlu ile birlikte 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi’nde çalışan Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam davada sanık olarak yargılanırken İmamoğlu duruşmaya katılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve CHP’li belediye başkanlarıyla beraber çok sayıda CHP üyesi duruşmayı takip etti. Altıncı duruşmaya sanık Hasan Çetin ile beraber diğer sanıkların avukatları katıldı. Davanın 31 Mayıs’ta görülen bir önceki duruşmasında, savcılık, soruşturma aşamasında düzenlenen bilirkişi raporu ile kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle yeni bilirkişi raporu düzenlenmesini istemişti.

BAKANLIĞIN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Bugün düzenlenen altıncı duruşmada yeni bilirkişi raporu mahkemeye sunulurken davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığı'nın avukatı, bilirkişi raporuna karşı yazılı itiraz dilekçesini tekrar ettiklerini belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın itirazı, mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Duruşmada İçişleri Bakanlığı tarafından mahkemeye, İmamoğlu’na yönelik iddialar içeren yeni bir belge sunulurken mahkeme başkanlığı belgenin incelenme talebini reddetti.

DAVA ERTELENDİ

Savcılığın mütalaa için hazır olmadığını beyan etmesi üzerine mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için davayı 20 Kasım’a erteledi.

GÜNAYDIN: DAVALARIN DEVAMINA YÖNELİK GAYRETLERİN FARKINDAYIZ

Davadan sonra basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan belgedeki iddiaları “açık bir iftira” olarak nitelendirirken “Söz konusu belgenin internetteki haliyle mahkemeye sunulan hali aynı bile değil ifadelerini kullandı. Günaydın, “Biz Türkiye’nin adalet sistemine ve yargısına güvenmek istiyoruz ancak açılan ve yürütülen, bitme aşamasına gelmiş davaların devamına yönelik gayretlerin farkındayız. Kumpas davalar üzerinden siyasetin dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

DANIŞTAY KARARINA RAĞMEN 7 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI

Dava, 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nın “Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi' adıyla açtığı ihalenin, şartları karşılamayan bir firmaya verilmesiyle kamunun 250 bin 86 lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılmıştı. Danıştay ise incelemeler sonucunda ihaleye yönelik “soruşturma izni açılmamasına yönelik” karar vermişti. Buna rağmen İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılındaki şikayeti dikkate alınmış ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Duruşmada Hasan Çetin hazır bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk İşleri Başkanı Gül Çiftçi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda CHP’li belediye başkanı da destek amacıyla duruşma salonunda hazır bulundu.