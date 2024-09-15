El emeğine gece baskını

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 07:19

Beyoğlu Belediyesi’nin ev kadınlarınına destek amacıyla İstiklal Caddesi’nde planladığı “Kadın El Emeği Pazarı” stantları dün sabaha karşı polis tarafından toplandı. Yeşilçam Sokağı’nda gelecek hafta açılması planlanan pazar önce Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararıyla güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edildi. Beyoğlu Belediyesi yürütmeyi durdurma istemiyle konuyu Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Cumhuriyet’e konuşan belediye kaynakları, mahkemenin kararını açıklamamasına karşın polis ekiplerinin sabaha karşı pazara baskın düzenleyerek stantları topladığını ve Kemerburgaz’daki yedi emin otoparkına götürdüğünü söyledi. Stantların kırık dökük halde olduğu, el emeği eserlerin kırıldığı belirtilirken zarar gören eserlerin tek tek belirlenerek hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.